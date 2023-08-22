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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع قمة بريكس.. لماذا يعني انضمام أعضاء جدد ضربة للدولار الأمريكي؟

قمة بريكس
قمة بريكس

 


يجتمع أعضاء مجموعة البريكس الاقتصادية للاقتصادات الناشئة الكبرى اليوم في جنوب أفريقيا لعقد قمة يمكن أن تحدد مستقبل الكتلة، في ضوء مدى صعوبة صدها للنظام العالمي الذي ترى أنه يهيمن عليه الغرب بشكل غير عادل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

لم تكن مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أكثر بروزًا على الساحة العالمية في أي وقت كما الآن. لكن مجموعة البريكس نفسها معقدة.

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ولا يستطيع الزعيم الروسي حضور القمة لأن الدولة المضيفة جنوب إفريقيا ستكون ملزمة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة. 
وهناك عضوان آخران، الهند والصين، يعانيان من صراع حدودي محتدم .


وبينما تخوض بكين منافسة مع الولايات المتحدة، تتمتع نيودلهي بعلاقات وثيقة مع واشنطن.

ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الكتلة تتلقى الآن عروضاً رسمية من ما يقرب من عشرين دولة للانضمام إلى تكتلها الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى.

ومن المتوقع أن تتصدر المناقشات حول إضافة أعضاء جدد جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، حيث سيجتمع قادة البريكس – باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – شخصيًا لأول مرة منذ الوباء .

وسيكون بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركه ضد أوكرانيا ، حاضرا افتراضيا من خلال برامج الفيديو كونفرانس.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الأحد عن دعمه لتوسيع مجموعة بريكس، قائلا إن هيئة أكبر “ستمثل مجموعة متنوعة من الدول” التي تشترك في “رغبة مشتركة في الحصول على نظام عالمي أكثر توازنا” في عالم “معقد وممزق بشكل متزايد” .

ومن هذا، فإن ما هو على المحك في القرارات المتعلقة بالتوسع هو اتجاه وهوية المجموعة، التي يهدف أعضاؤها إلى أن يكون لهم دور أكبر في النظام الدولي الذي يرون أنه يفضل الغرب ودول مجموعة السبع.

ويقول المحللون إن الكتلة  تحاول إعادة توازن القوى العالمية، خاصة وأن الصين وروسيا تسعيان إلى جعل الكتلة تقف إلى جانبها في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب - وهو أمر يمكن أن يسهله توسعها.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي قبل القمة الأسبوع الماضي، قال مبعوث الصين في جنوب إفريقيا إن المزيد والمزيد من الدول تأمل في الانضمام إلى البريكس "لحماية مصالحها المشروعة".

وقال السفير تشن شياو دونج: "في مواجهة بعض الدول التي تستخدم "العصا الغليظة" للعقوبات الأحادية الجانب، تصر دول البريكس على الحوار والتشاور على قدم المساواة"، مستخدماً لغة بكين النموذجية لانتقاد ما تعتبره بمثابة سياسة الولايات المتحدة .

وقال محللون، أن هناك اختلافات في الرأي حول ما إذا كان سيتم التوسع أم لا، وبالتأكيد لن يؤيد جميع (الأعضاء) انضمام نفس الدول.


يقول المحللون إن قرار بوتين، ورئيس الصين شي جين بينج، ورئيس الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ومضيفهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بإضافة المزيد إلى كتلتهم - وكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء المحتملين - سيكون له آثار عالمية كبيرة.

وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المحافل العالمية.

وقد بنيت المجموعة على مصطلح صاغه في الأصل الاقتصادي السابق في بنك جولدمان ساكس جيم أونيل لوصف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة الرئيسية، وقد استمرت المجموعة على الرغم من الاختلافات العميقة في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها.

وعقدت قمتها الأولى في عام 2009 بمشاركة أربعة أعضاء ثم أضافت جنوب أفريقيا في العام التالي. أطلقت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد في عام 2015.

وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن الدول التي تقدمت بطلبات رسمية هي الأرجنتين والمكسيك وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ونيجيريا وبنجلاديش.

لدى البلدان مجموعة من الأسباب لتقديم الطلبات، بدءاً من الاهتمام بمبادرات اقتصادية محددة مثل التحول إلى دعم العملات المحلية، والحد من قوة الدولار، في ظل سعي دولي لموازنة قوة الدولار والتخلص من الدولرة.
ومن الممكن أن يعمل المنضمون الجدد الذين يتمتعون بالنفوذ الاقتصادي على تحفيز قدرة المجموعة على إعادة تشكيل أو خلق بدائل لمؤسسات القوة العالمية القائمة.

 

 

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