الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

تشهد حالة الطقس، خلال الـ 48 ساعة القادمة، اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ساعة

وتكون حالة الطقس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق الأخرى مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

ويستمر فرص سقوط الأمطار خلال حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب وشلاتين) وقد تكون رعدية أحيانا في بعض الأوقات بنسبة حدوث 30% تقريبا.

ويكون نشاط الرياح خلال الطقس غدا، مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 36 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحمسوسة 34 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 45 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 43 درجة