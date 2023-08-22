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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مصير زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو

أعلن الإعلامي احمد حسن عن استمرار اللاعب أحمد السيد زيزو مع الزمالك الموسم القادم.

 

وكتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك :"المدير التنفيذي للزمالك: زيزو مستمر.. ملف الكرة سيكون هادئًا خلال 72 ساعة".

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مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

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مفاجأة.. إجراء انتخابات الزمالك خلال 45 يوما

قدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وعدا لجماهير الزمالك بشأن ثنائي الفريق أحمد فتوحوأحمد سيد زيزو، بعد توليه المهمة، خلال الساعات الماضية.

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة: “المهمة صعبة، لكن أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل ناديالزمالك.. نادي الزمالك يرحب بكل أبنائه ولا يوجد أي خلافات مع أي شخص، الزمالك يحتاج لابنائه من أجل التكاتف”.
 

المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: نحضر مفاجأة للجماهير بشأن فتوح وزيزو

وتابع: “هناك مفاجأة لجماهير الزمالك خلال ساعات بشأن الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق،سيكونون سعداء بسببها".

وأوضح: “لم يتم تحديد موعد انتخابات الزمالك حتى الآن، وموجودين حتى ننتهي من عملنا داخل نادي الزمالك”.

وبدأت إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي من قبل لجنة مديريةالشباب والرياضة لمحافظة الجيزة.

أحمد السيد زيزو أحمد فتوح استمرار المدير التنفيذي للزمالك انتخابات الزمالك

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