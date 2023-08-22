عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاقيات هامة بين مصر والسعودية | تفاصيل

الوزراء السعودي
الوزراء السعودي

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلعه  إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الرياض وطهران.

ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية  على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية.

 

كما تم تفويض رئيس جامعة تبوك - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمي والتدريبي بين جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية وجامعة الملك سلمان الدولية بجمهورية مصر العربية.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين .. وهذه أهدافها

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 6 قرارات بخصوص مسجدي الحرام والنبوي.. وتعيينات جديدة بالممكلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مصير زيزو مع الزمالك

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

اتفاقات جديدة وترقيات.. بيان عاجل لمجلس الوزراء السعودي بشأن اجتماعه اليوم

تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

تنسيق وتشاور.. شكري وبلينكن يتحركان لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما

فضل التعاون بين الناس وكيفية عمله.. دار الإفتاء توضح

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ