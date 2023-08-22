هجوم كبير علي القرم قريبا.. المخابرات الأوكرانية توجه تحذيرا لـ روسيا

هدد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، بشن ضربات جديدة على شبه جزيرة القرم في غضون أيام قليلة.

وحسب وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية، قال بودانوف، الذي اعترف بتورط أوكرانيا في الهجمات الإرهابية في روسيا، إن يريد نظام كييف تدمير كل شيء روسي في شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: “هذه ما سيراه الجميع في الأيام القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق، أكد بودانوف، أن الجيش الأوكراني سيدخل شبه جزيرة القرم قريبا.

وأعلنت روسيا في 2014 ضم شبع جزيرة القرم، وأنشأت جسرا يربط بينها وبين الأراضي الروسية، وتتعرض القرم بين الحين والآخر لهجمات كبيرة من الجيش الأوكراني، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022.