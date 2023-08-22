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رئيس التحرير
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توك شو

الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم تكشف أهداف مبادرة «الـ1000 كيلو».. فيديو

«الجمعية المصرية
«الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم»

قال محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن مبادرة رحلة «الـ1000 كيلو» تأتي تماشيا مع رؤية وفكر الدولة المصرية التي تستهدف صحة المواطن بشكل عام والمرأة خاصة من خلال مبادرات كثيرة للغاية ومتنوعة، متابعا: «هدف الرحلة بدأ من الإسكندرية حتى أسوان، وتهتم بخط الصعيد كونه أكثر احتياجا للخدمات الطبية والتوعية».

 

وأضاف «العزب» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يتم اتخاذ عدة إجراءات في كل محافظة تصل إليها مبادرة «الـ1000 كيلو»، منها: تدريب الكوادر الطبية سواء أطباء أو تمريض، وهناك جزء هام للغاية للرائدات المجتمعيات لأهميتهم وقدرتهم على الوصول إلى الفئات المستهدفة في منازلهم وتوعيتهم وحثهم على الكشف المبكر عن مرض سرطان «عنق الرحم».

 

وتابع، أن مبادرة «الـ1000 كيلو» تعمل على توعية السيدات بعدة أمور أبرزها الصحة الإنجابية، التي لا تقتصر على وسائل منع الحمل، مشيرا إلى أن تكرار الحمل بشكل متتالي لها أضرار كثيرة على الأم والجنين، لذلك يجب على السيدات إدراك أهمية تنظيم الأسرة ليس بهدف تنظيم الأسرة فقط بل أيضا الحفاظ على صحتها.

 

وأوضح: «هناك مفاهيم كثيرة خاطئة عن وسائل منع الحمل بمختلف أشكالها لدى السيدات، وبمجرد تصحيح المعلومة واستيعابها بشكل واضح تزداد استجابة السيدات على وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة».
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