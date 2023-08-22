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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس ستاندرد بنك: أهداف "بريكس" تتحقق من خلال تبادل الخبرات

سيم تشابلالا، الرئيس
سيم تشابلالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاندرد بنك"

قال سيم تشابلالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاندرد بنك"، إنّ مجموعة دول "بريكس" تُحقق أهدافها من خلال التعاون وتبادل الخبرات.

 

وأضاف "تشابلالا" خلال كلمته بجلسة انطلاق أعمال "قمة بريكس الـ15"، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنّ تحقيق النمو يصبُ في صالح جميع الدول وليس فقط أعضاء "بريكس".

 

وذكر أنّ الشعوب الإفريقية تُشارك في الإنتاج ولديها مقومات كثيرة للسير إلى الأمام، رغم الفقر الذي أصاب بعض المناطق، كما ناقشنا اعتماد نظام تأشيرة موحدة لإنجاز المشروعات الجديدة.  

 

وأشار إلى أنّ جنوب أفريقيا لديها الكثير من الأعمال في التعاون مع دول "بريكس"، خصوصًا أنها أحد الاقتصادات الناشئة وتسير بخطى سريعة وثابتة، لافتًا إلى أنّ القارة السمراء ستكون منطقة عالية النمو والتطور الفترة المقبلة.

 

وأوضح أنّ هناك بعض المناطق في إفريقيا تُعاني الفقر الأمر الذي يدفعنا إلى العمل الكثير، لأننا حريصون على تحسين الأوضاع والتعاون مع الدول الأخرى حتى نضمن التوزيع العادل واستخدام العملة بالشكل الذي يضمن اقتصادًا قويًا. 
 

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