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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

صدى البلد

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

 

وظهرت أيتن عامر وهي ترتدي جامبسوت برتقالي اللون من تصميم رامي العلي، يصل سعره إلى 11700 درهم إماراتي أي ما يعادل 98 ألف جنيه.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

من ناحية أخرى، تنتظر أيتن عامر عرض أحدث أفلامها "لف وارجع تاني" المقرر عرضه في الخميس 24 أغسطس، ويشارك في بطولته شيرى عادل وأحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

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IMG_0808
الفنانة ايتن الفنانة ايتن عامر ايتن عامر جمبسوت

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