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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… 12 قرارا عاجلا بشأن العام الدراسي الجديد… حريق في المعهد القومي للأورام

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


أستاذ بهندسة عين شمس: النقل في مصر أهم روافد التنمية والنهضة الاقتصادية

 

قال  الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل بوزارة، إن مشروعات النقل والمواصلات تعد  جزءًا مهمًا من مبادرة حياة كريمة، حيث تسهم في تحسين حركة النقل وتوفير وسائل مواصلات فعالة وموثوقة للمجتمعات المستهدفة وتشمل هذه المشروعات عادة تطوير الطرق والجسور وتوسيع شبكة النقل العام وتحسين وسائل النقل المتاحة للمواطنين.


12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

 

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، كتابا دوريا رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣، وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لطلاب أدبي


 

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، و من المقرر أن يتم بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣  للمراحل الأولي و الثانية ٢٠٢٣  بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس .


تنسيق الجامعات 2023 … موعد إعلان الكشوف النهائية للكليات

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023  ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


تقليل الاغتراب 2023 |التسجيل عبر هذا الرابط .. وإعلان القواعد للطلاب

 

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن بدء استقبال طلابات تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني  خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023  ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات


وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.


لا إصابات.. حريق في المعهد القومي للأورام | تفاصيل

 

صرح الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بحدوث حريق محدود جدا أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

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