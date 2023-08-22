محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة لتوفير الوقت والتكلفة على المواطنين

أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة، لإنشاء مناطق حضارية بدلًا من الأسواق العشوائية.



وقال إبراهيم عوض خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إنه تم تطوير ورفع كفاءة 84 سوقا في محافظة القاهرة، وعلى رأسها سوق التونسي.

إنشاء 6 أسواق جملة داخل القاهرة

وشدد المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، على أن جاري العمل على إنشاء 6 أسواق جملة داخل القاهرة في منطقة شرق مدجينة نصر ومنطقة المقطم منطقة جنوب، على غرار سوق العبور، بما يساهم في توفير الوقت والتكلفة للمواطنين، بفضل هذه الأسواق.

وأشار إلى انه يتم التعامل مع الباعة الجائلين، بطرق احترافية، ويتم نقلهم لأسواق حضارية تؤمنهم وتؤمن المواطنين بالشارع.