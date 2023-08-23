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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة علاجية من الأورمان لدعم المرضى الأولى بالرعاية في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديده استهدفت توقيع الكشف الطبي علي ٧٧ مريض ومريضة ضمن المرضي غير القادرين بقرية كوم النور مركز ميت غمر، وقرية طماي مركز السنبلاوين، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنصورة.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، على الدور الحيوى والفاعل للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، فى إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.

وأوضح أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان تشرف بأن تكون جزءً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

البرامج التنموية الجمعيات والمؤسسات المرضى الاولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه مشي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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