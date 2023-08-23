وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل معاملة النزلاء ومعيشتهم.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1541 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم .

وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فـي شـأن تنظــم مـراكـز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛ ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بإصـدار اللائحـة الداخليـة لمراكز الإصلاح والتأهيل ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة ١٩٩٨ فـى شـأن كيفيـة معاملـة النزلاء ومعيشتهم، وعلى دراسة المعهـد القـومي للتغذيـة التـابع للهيئـة العامـة للمستـشفيات والمعاهد التعليمية، وبناء على ما عرضه قطاع الحماية المجتمعية، وبعد موافقة النائب العام .

قـرر : ( المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (أولا) من "مقـرر أغذيـة النـزلاء العـاديين" بالمادة (٢) من قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة ١٩٩٨ المشار إليه ، النص الآتي : يمكن الاستعاضة عـن كـل (50 جـم) مـن صـنف الحـلاوة الطحينيـة ، بأحد الأصناف الآتية : (المربي زنة 900 جم" ، العسل الأبيض زنة " ، العسل الأبيض زنة "75 جم" ، بسكويت العجـوة زنـة "50 جم" ، بسكويت سادة زنة 600 جم" ، بسكويت الشيكولاتة زنة "50 جم" بـسكويت الويفر بالكريمة زنة "50جم") .



( المادة الثانية ) يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 22-8-2023".