الرعب يسيطر.. حادث بمدرسة في ألمانيا والضحية عمره 7 سنوات

قالت تقارير محلية أن طفلاً تعرض للطعن في مدرسة في ألمانيا، بعد أن دخل شاب يحمل سكيناً إلى المبنى وشن هجوماً، قبل أن يحاول إضرام النار في نفسه، وفقاً لوسائل إعلام ألمانية.

ويعتقد أن التلميذ الجريح في الصف الثالث الإبتدائي، مما يجعله بين السابعة والثامنة من عمره، ويعتقد أن الجاني في الصف السابع، أى في العاشرة أو الحادية عشرة من عمره.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 9.40 صباحًا اليوم في منطقة بيشوفسفويردا في ولاية ساكسونيا بالقرب من دريسدن. وتم نقل الضحية إلى المستشفى من قبل المسعفين.

وبعد الطعن، ورد أن الجاني حاول إشعال النار في نفسه لكن التقارير المحلية تشير إلى أنه لم يتمكن من القيام بذلك، بعد أن اعتقلته الشرطة .