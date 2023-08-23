نائب رئيس مستقبل وطن: قرار دعم السيسي جاء بالإجماع بعد دراسة مستفيضة

قال النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بعد دراسة مستفيضة وبعد عدة اجتماعات التقت فيها قيادات الحزب، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وانتهت إلى دعمه الرئيس في الانتخابات المقبلة.

وقال "القصبي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحزب قبل إعلان دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تدارس الموقف منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئيس السيسي مسؤولية الحكم في ظروف صعبة ومواجهة تحديات جسام، كان في مقدمتها استعادة الأمن ثم الانتقال بعد ذلك إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب.

وتابع:"ثم تدارسنا المواقف سواء على المستوى الدولي والمستوى المحلي وتولينا أيضا ملف التنمية الشاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وصولا إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تناولت جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، كالتعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية، وانتهينا بعد دراسة الموقف السياسي سواء الداخلي أو الخارجي وأيضًا دراسة ما نتمتع به الآن من استقرار".

واختتم: "اتخذت قيادات الحزب بالإجماع قرارًا بدعم ترشيح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات القادمة، متطلعين إلى الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة القادمة، ومتطلعين لمواجهة الأزمة والضغوط التي تمارس على الدولة المصرية".