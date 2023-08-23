عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: قرار دعم السيسي جاء بالإجماع بعد دراسة مستفيضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بعد دراسة مستفيضة وبعد عدة اجتماعات التقت فيها قيادات الحزب، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وانتهت إلى دعمه الرئيس في الانتخابات المقبلة.

 

وقال "القصبي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحزب قبل إعلان دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تدارس الموقف منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئيس السيسي مسؤولية الحكم في ظروف صعبة ومواجهة تحديات جسام، كان في مقدمتها استعادة الأمن ثم الانتقال بعد ذلك إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب.

 

وتابع:"ثم تدارسنا المواقف سواء على المستوى الدولي والمستوى المحلي وتولينا أيضا ملف التنمية الشاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وصولا إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تناولت جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، كالتعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية، وانتهينا بعد دراسة الموقف السياسي سواء الداخلي أو الخارجي وأيضًا دراسة ما نتمتع به الآن من استقرار".

 

واختتم: "اتخذت قيادات الحزب بالإجماع قرارًا بدعم ترشيح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات القادمة، متطلعين إلى الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة القادمة، ومتطلعين لمواجهة الأزمة والضغوط التي تمارس على الدولة المصرية".

السيسي حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية المقبلة النائب عبد الهادي القصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بعد مناشدة البرنامج.. عزة مصطفى تعلن استجابة محافظ المنوفية لعلاج أحمد عبد الله

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

زلزال 5.2 ريختر يضرب تشيلي

دعوات لبدء المفاوضات .. اعتراف صادم من الغرب بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب

هو المؤلف | لماذا انتقد محسن زايد مسلسل حديث الصباح والمساء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ