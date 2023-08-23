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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثناء الغروب.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور من على البحر

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، من علي البحر أثناء غروب الشمس.

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.
 

 

 

أحداث مسلسل تلت التلاتة

تدور أحداث المسلسل حول 3 تواءم، تجسد شخصيتهم الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.

 

أغاني مي سليم

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