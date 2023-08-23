وزير الرياضة يشهد تدشين حملة "بشبابها" للتشجيع على المشاركة السياسية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر.

وتعرف الوزير من شباب الحملة، من مختلف محافظات الجمهورية،على استعدادات الحملة وأهدافها وما ستحققه من توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة، مؤكداً أن الشباب المصري واعي وذو فكر قائلاً: "اطمئنوا على مصر بشبابها".

شهد إطلاق حملة "بشبابها" كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وإيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور محمد حسن معاون الوزير، ومحمد محمود رئيس برلمان شباب مصر.