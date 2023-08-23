الحبس والغرامة عقوبة نشر أخبار كاذبة عن متحور كورونا الجديد

حالة من القلق آثارها انتشار متحور كورونا الجديد ايريس حول العالم لتزداد شدة القلق وحدته في مصر بعد الإعلان عن دخوله مصر وإصابة حالتين بالمتحور الجديد.

وكما عهدنا في السابق منذ انتشار فيروس كورونا في عام ٢٠١٩ ، يزداد نشاط مروجي الشائعات في هذه الحالات لبث حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.

ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

وبعد ساعات من انتشار متحور كورونا الجديد تداول البعض عدد من الاخبار بشأن تعطيل الدراسة وهو ما نفاه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات له، أنه "حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن "الحالتين المصابتين بالمتحور الجديد لـ فيروس كورونا تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة"، مؤكدا أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.

ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أهمية اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية، خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة.

كما نصح الدكتور حسام عبد الغفار، بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة.

عقوبة مروجي الشائعات عن متحور كورونا الجديد ايريس

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كان عدد من النواب قد استخدم، أدواتهم البرلمانية؛ من أجل معرفة خطة وزارة الصحة بشأن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون EG-5.2”، وهل هناك مخزون كافٍ من اللقاحات لمواجهته؟، وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا؟، وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفي لجميع المواطنين؟