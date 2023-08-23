على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

كشفت «بسمة» عن مأساتها مع عمها وعمتها بسبب الميراث، قائلة: “عمي بعد ما جدي توفي اكتشفنا أن البيت مكتوب باسمه بيعًا وشراءً عشان عمي كان قاعد مع جدي باستمرار وعمي كان مانع أبويا ومانعنا من دخول البيت".

وقالت “بسمة”، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن عمتي الكبيرة بتتكلم عليّا كلام مش كويس وتخوض في عرضي، لأنها كانت غيرانة مني عشان بنتها مكملتش تعليمها وأنا كملت".

على الملابس الخاصة بي

وتابعت “بسمة”: “قعدت سنتين مختفية بسبب تعرضي بمرض أفقدني الحركة واكتشفت أنه تم عمل أسحار لي بالفشل والموت.. على الملابس الخاصة بي”.