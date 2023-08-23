أحمد المسلماني: المتحف الجيولوجي بمصر يعد ثروة تاريخية

خصص برنامج “الطبعة الأولى” تقديم الإعلامي “أحمد المسلماني"، والمذاع على قناة ”الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن المتحف الجيولوجي.



وقال أحمد المسلماني إن المتحف الجيولوجى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربى، فهو واحد من أقدم متاحف العالم التى تدل على قوة الحضارة المصرية المعاصرة.



وأضاف أن هذا المتحف يضم حفريات وصخور وهياكل تعود إلى 95 مليون عام، وهذا دليل على مدى زخم مصر بالحفريات.



واسترس: المتحف الجيولوجي يضم 50 ألف قطعة..فنحن لدينا ثروة جيولوجية تاريخية من الحيتان والديناصورات وضخور داخل المتحف.









