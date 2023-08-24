بعد دراسات مستفيضة.. لماذا قرر حزب مستقبل وطن دعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

قيادات مستقبل:

وطن ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لثقتنا بقدرته على استكمال مسيرة التنمية

قرار دعم السيسي جاء بالإجماع بعد دراسة مستفيضة

إجماع في حزب مستقبل وطن على ترشح الرئيس السيسي

ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت

نؤكد على دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم إنجازات الرئيس السيسى

أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة،وذلك انطلاقا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة فيجميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وذكر الحزب في بيان لها، إن دعمه لترشح الرئيس السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس ما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تمساك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعاد بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023 والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقاة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومني.

وأشار الحزب إلى أنه دعما لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإذ تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو إمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقنا من مسؤوليتنا السياسية، فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.

وأعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لمسيرة الإنجازات التي بدأت قبل 10 سنوات.

وقال النائب أحمد عبدالجواد، نحن في حزب مستقبل وطن، نحاول أن ننقل بحكم تواجدنا في مختلف القرى ومحافظات الجمهورية، نبض الشارع ورأي المواطن المصري".

وأضاف "عبد الجواد"، خلال كلمته في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: إنه في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية إقليميا أو دوليا، والأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها جميع المصريين، يأتي الرهان على المواطن المصري ووطنيته ووعيه، وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية وحتى الآن".

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب، وما استشعره من المواطن بمختلف محافظات الجمهورية- دعمنا وتأييدنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ووصف نائب رئيس الحزب: «كنا فين وبقينا فين.. هناك حجم إنجاز غير عادي تم في الدولة المصرية، قبل ثورة 30 يونيو مصر مرت بثورتين متتاليتين تخللهما جماعة إرهابية متطرفة، مع إرث ورثناه من الدولة خلال سنوات سابقة، أدى إلى تفكك وانهيار في مؤسسات الدولة، وعشوائيات وعدم وجود بنية تحتية مع وضع دولي متراجع لم تشهده الدولة المصرية خلال العصور السابقة".

وأوضح إنه منذ تولى الرئيس السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو حصل حجم إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره إلا إذا كان جاحدا، هذا الإنجاز تمناه المصريين على مدار سنوات سابقة، من القضاء على الإرهاب والعشوائيات وتحديد مسار تنمية كامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية».

وأضاف النائب أحمد عبدالجواد: «في الفترة الأخيرة اعتمدنا برنامج إصلاحي شامل في ظل قيادة الرئيس السيسي، هدفه تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن :«هناك معنى نستلهمه من الرئيس السيسي وكان دائما يقوله، وإحنا مصرين عليه داخل الحزب، وهو إنه مفيش نجاح سهل وبدون مقابل، طريق النجاح دائما يحتاج لجهد وتضحية وتكاتف وإيمان بقضية الوطن».

واختتم أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، «نؤكد على دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم الإنجاز اللي موجود، والذي سيكتمل بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة المقبلة».

وقال النائب حسام الخولي: "إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لاستكمال المسيرة، مضيفا: "إحنا في الحزب بنحسبها بطريقة عمليلة لصالح الوطن، وشوفنا الإنجازات اللي حققتناها الـ 10 سنوات الماضية، وأولها أمنيا وثانيها الإنجازات الاقتصادية غير العادية سواء الطرق أو الصناعة".

وشدد "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الإنجازات التي تحققت في تلك القطاعات حصلت رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي يستشعرها الجميع ونحن منهم لأننا لسنا في معزل، ويطبق علينا الوضع الاقتصادي الصعب مثلنا مثل أي مواطن"، مشيرًا إلى أن “الأزمات التي نمر بها حاليا ليست بسببنا وإنما فرضت علينا”.

وشد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن الحزب لديه ثقة تامة في أن من يستطيع أن يخرج البلد من الأزمات التي تواجهه على جميع الأصعدة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما قام به من إنجازات وما يقوم به حاليا أو سيقوم به في المستقبل ضمن الخطة التنموية التي تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأضاف: "إحنا قبل الرئيس السيسي كنا بنستلف علشان ناكل ونشرب بس، ولو كان مر علينا الزمن وإحنا بنفس الطريقة علشان ناكل ونشرب كنا انتهينا، لأننا مكانش عندنا حاجة في المستقبل، لكن شوف دلوقتي إحنا بنينا إيه.. ولما الأزمة دي تعدي هنكون فين؟".

وأكد حسام الخولي أنه لو استمرت الدولة بوضعها الاقتصادي الهش قبل 10 سنوات، لما كان بمقدورها أن تمتص الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ولا كان لها مستقبل.

واختتم: "نحن أمام أزمة اقتصادية تسعى الدولة لتجاوزها وتحقيق طفرة كبيرة، ونرى أن الرئيس السيسي هو القادر على تحقيق تلك الطفرة في المستقبل".

بدوره، قال النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بعد دراسة مستفيضة وبعد عدة اجتماعات التقت فيها قيادات الحزب، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وانتهت إلى دعمه الرئيس في الانتخابات المقبلة.

وقال "القصبي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحزب قبل إعلان دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تدارس الموقف منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئيس السيسي مسؤولية الحكم في ظروف صعبة ومواجهة تحديات جسام، كان في مقدمتها استعادة الأمن ثم الانتقال بعد ذلك إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب.

وتابع:"ثم تدارسنا المواقف سواء على المستوى الدولي والمستوى المحلي وتولينا أيضا ملف التنمية الشاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وصولا إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تناولت جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، كالتعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية، وانتهينا بعد دراسة الموقف السياسي سواء الداخلي أو الخارجي وأيضًا دراسة ما نتمتع به الآن من استقرار".

واختتم: "اتخذت قيادات الحزب بالإجماع قرارًا بدعم ترشيح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات القادمة، متطلعين إلى الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة القادمة، ومتطلعين لمواجهة الأزمة والضغوط التي تمارس على الدولة المصرية".

وأكد النائب علاء عابد في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمية الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا ، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

وقال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الطفرة التي حققتها الدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تمساك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعاد بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في جميع المحاور التنموية، على رأسها التعليم والصحة والطاقاة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الحزب يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما قدمه من إنجازات كبيرة للدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم وحتي الآن، مشيراً إلى أن من أهم الإنجازات هي مبادرة حياة كريمة.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن هو حزب وليد خرج من رحم ثورة 2013، وجاء بالتوازي مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي نوايا ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، وكان الحزب موجود بالفعل، وبدأ كحزب داعم للرئيس السيسي في انتخابات عام 2014، ومع كبر حجم الحزب في عام 2018 من خلال الكوادر الموجودة فيه كان داعما للرئيس في عام 2018.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات له، أن حزب مستقبل وطن عقد عدة اجتماعات لمناقشة طرح ترشح الرئيس السيسي لدورة جديدة لرئاسة الجمهورية، وكان هناك إجماع بين القيادات والكوادر الموجودة في الحزب على تأييد ترشح الرئيس السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاجماع على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بناء على ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات عديدة في مختلف المجالات، منها مجال البنية التحتية، وغيرها من الإنجازات المختلفة، موضحا أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، وحرب الإرهاب، والحرب بالوكالة من دول بعينها على مصر.