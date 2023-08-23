لأول مرة .. سيف عبد الرحمن يكشف سبب ابتعاده عن السينما

كشف الفنان سيف عبدالرحمن سر ابتعاده عن السينما المصرية، مؤكدا أن السبب الأساسي أن الأدوار التي تعرض عليه لن تضيف لتاريخه الفني.

وقال في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية etc، أن مفيش حد مش عايز يشتغل، التمثيل حاجة حلوة ربنا وهبهاني، واشتغلت (فجر يوم جديد) مع يوسف شاهين وسناء جميل في بدايتي؛ والبوسطجي مع شكري سرحان وحسين كمال، وفيلم نادية مع السندريلا سعاد حسني، وأحمد بدرخان، فلما ربنا يديك الموهبة وهذه البداية المشرفة، لازم احافظ عليها واقدم ما تستحقه ليس هناك سبب يجعلني اقدم عمل لا يضيف لتاريخي”

وأشار إلي أنه قدم ٧٠ عملا، بداية من أدوار البطولة ومع التقدم في السن أقدم دور الأب والأخ والجد وعرض عليا دور ضيف الشرف.

كيف اختار يوسف شاهين لفيلم فجر يوم جديد

وروى عبدالرحمن كيف اختاره يوسف شاهين لفيلم فجر يوم جديد قائلا: كنت أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية التي أسسها ثروت عكاشة، ولفت إلي أن شاهين كان يبحث عن شاب، وفعلا كان مختار نجم مشهور إلا أن سناء جميل قالت عايزة شاب ملامحه مصرية وابن بلد، وحضر يوسف شاهين لمسرح البالون وكنت مع الفرقة القومية للفنون الشعبية فلفت نظره، لافتا إلي أنه تعلم منه حب العمل والتفاني فيه، وعشق الأدوار التي يقدمها.