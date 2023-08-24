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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس غارب يستقبل مدير الشباب والرياضة وأعضاء برلمان الطلائع ومحاكاة مجلس الشيوخ

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 

تحت رعاية السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء الوزير عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

استقبل اليوم اللواء ممدوح محمود نديم رئيس مدينة رأس غارب السيد حسن خلف وكيل الوزارة مدير ادارة الشباب والرياضة و أعضاء برلمان الطلائع والشباب ومحاكاة الشيوخ .

و تضمن الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه الشباب داخل المدينة وطرحها ومناقشة كيفية حل هذه المشكلات.

وأكد اللواء نديم أن هذه المشكلات بدأ في العمل علي حلها بالفعل وسوف تنتهي في أقرب وقت .

حضر اللقاء الأستاذة /شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ، الأستاذة / إيرينى نجاح مسئول برلمان الشباب ، العميد ذكريا محي الدين ، الأستاذة / صفاء عبد البديع مدير الإدارة برأس غارب ، الأستاذة /نرمين مسئول البرلمان بمجلس ادارة مركز شباب راس غارب .

إدارة البرلمان والتعليم المدني أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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