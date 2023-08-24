بعد حلق شعرها.. أعراض مرض أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديدا لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينه حلاقة.

وقالت أسما، في مقطع فيديو عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "القرار مش سهل خالص.. وحاسة إني أنا ببتدي حاجة جديدة من الأول، وشعري كان بيقع لأن أنا عندي الغدة وهي مش متظبطة فكان بيقع كتل".

أعراض مرض أسما شريف منير

اعراض مرض اسما شريف منير

فى الإطار، كشفت الدكتورة هناء جميل، استشارى الغدة، عن أعراض مرض الغدة:

الغدة الدرقية

الأعراض: زيادة أو نقصان في وظيفة الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل زيادة أو نقصان في الوزن، الإرهاق، العصبية، القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، تساقط الشعر، تغيرات في الدورة الشهرية، انتفاخ الغدة الدرقية (العُقد الدرقية).

الأسباب: قد يكون هناك عوامل وراثية أو تأثيرات بيئية تؤدي إلى اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية مثل فرط أو قصور الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة الدرقية)، أورام الغدة الدرقية.

العلاج: يتضمن العلاج استخدام الأدوية لتنظيم وظيفة الغدة الدرقية، وفي بعض الحالات قد يتطلب الجراحة.