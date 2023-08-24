التحقيق في واقعة تخلص فتاة من حياتها بـ عين شمس.. والسبب صادم

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تخلص فتاة من حياتها بالقاء نفسها من شرفة منزلها بمنطقة عين شمس بعد رفض اسرتها خطوبتها على محبوبها.

‏تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغاً بسقوط فتاة من الطابق الرابع من عقار سكني بدائرة القسم.

‏علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، وتبين مصرع فتاة 22 عام أثر سقوطها من الطابق الرابع و إصابتها بنزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسم .

‏كما تبين من التحريات وجمع المعلومات أن الفتاة قررت الانتحار بعد رفض أسرتها خطبتها من محبوبها، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .