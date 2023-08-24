عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في واقعة تخلص فتاة من حياتها بـ عين شمس.. والسبب صادم

ارشيفية
ارشيفية

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تخلص فتاة من حياتها بالقاء نفسها من شرفة منزلها بمنطقة عين شمس بعد رفض اسرتها خطوبتها على محبوبها.

 

‏تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغاً بسقوط فتاة من الطابق الرابع من عقار سكني بدائرة القسم.

‏علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، وتبين مصرع فتاة 22 عام أثر سقوطها من الطابق الرابع و إصابتها بنزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسم .

‏كما تبين من التحريات وجمع المعلومات أن الفتاة قررت الانتحار بعد رفض أسرتها خطبتها من محبوبها، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

انتحار سقوط فتاة عين شمس مصرع فتاة قسم شرطة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

بعد انضمام مصر رسميًا.. بوتين يرحّب بانضمام الأعضاء الجُدد لـ «البريكس»

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

موضوعات متعلقة

بعد الشروع في إنهاء حياة مهندس على يد زوجته.. ماذا حدث بكمبوند شهير ببدر؟

بسبب صورة.. عامل بصالون حلاقة يشرح جسد شابين بالتجمع الأول

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالزيتون

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

ماشي من غير رخص|الأمن يلاحق سائق ‏سيارة نقل دهس أخرى ملاكي وهرب

قبل بدء الدراسة.. صاحب مكتبة بعين شمس يروج كتب تعليمية بدون تفويض

‏الأمن يضبط المتهمين بضرب كلب وإصابته في المقطم

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

عاصفة مفاجئة.. ماذا يحدث فى طقس اليوم ؟

برلمانية: دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس تضمن لها الخروج الآمن من أزمة الدولار

اعتذار حكم سابق.. دري وجهاد جريشة ضمن فريق عمل بيريرا بلجنة الحكام

أمطار لحد السيول في هذه المناطق.. تفاصيل

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ