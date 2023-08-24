اعتذار حكم سابق.. دري وجهاد جريشة ضمن فريق عمل بيريرا بلجنة الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن ضم البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، وعناصر تحكيمية سابقة إلى اللجنة الرئيسية فى قادم الأيام.

وقال المصدر ذاته إن الثنائي جهاد جريشة وتامر دري سوف يكونان ضمن فريق عمل البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام.

وأضاف أن شريف صلاح، الحكم السابق، تقدم باعتذار عن الانضمام إلى فريق عمل البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، نظرا لمروره بظروف خاصة.

صلاحيات بيريرا

منح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الحرية للبرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، باختيار الأسماء التي يرغب في تواجدها معه خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، وإجراء أي تعديلات يريدها.

وبدأ بيريرا في وضع بعض الأسماء على أن يقدمها لمجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لاعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الاثنين المقبل.

جاء ذلك عقب الجلسة التي جمعت بين البرتغالي فيتور ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام، مع اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة لـ"صدى البلد"، عن شروط البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام للاستمرار في تولى منصبه.

وأكدت المصادر أن بيريرا متمسك بقراره بتنظيم عمل الحكام خلال الفترة المقبلة، رافضا التدخل في شئون اللجنة الرئيسية.

وشددت المصادر على أن الخواجة بيريرا يرغب في الإشراف على الاختيارات بنفسه للحكام المقرر إدارتهم المباريات في الموسم الجديد، وتعيين أطقم تحكيمية محددة للدوري الممتاز وغيرها للقسم الثاني.

ولفتت المصادر إلى أن بيريرا قرر إجراء تعديلات على معاونيه في اللجنة بعد سلبيات الموسم الماضي.



بيريرا يثير أزمة

تسبب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، في أزمة حادة بين الجبلاية برئاسة جمال علام ورابطة الأندية المحترفة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن الهجوم الضاري على الخواجة بيريرا من جانب رابطة الأندية المحترفة بداعي تكبيده خزينة الجبلاية آلاف الدولارات دون تحقيق أي تطور ملموس في التحكيم تسبب فى حالة غضب داخل الجبلاية.

وشددت على أن مسئولي اتحاد الكرة رفضوا فرض الوصاية من جانب رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على ملف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام.

وأشارت إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا ينتظر عقد جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة والتعرف على مصير استمراره من عدمه بعد هجوم رابطة الأندية المحترفة عليه.

وأفادت بأن الآونة الأخيرة شهدت خلافا حادا بين اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، والمهندس عامر حسين، رئيس إدارة المسابقات، حول الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا.

فيما رفض عامر حسين، عضو مجلس الإدارة المشرف على المسابقات، في تصريحات إذاعية، دعوات اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، برحيل بيريرا، رئيس لجنة الحكام.

وتمسك عامر حسين بوجود بيريرا لعدم وجود أية فائدة منه، وطلب من اللواء ثروت سويلم تخفيف الهجوم على البرتغالي، الأمر الذى تسبب في خلاف بين ثنائي رابطة الأندية المحترفة.