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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من مشروع توسعات ميناء العريش البحري

صدى البلد

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من مشروع توسعات ميناء العريش البحري، في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات للمتضررين. 

 

القطاعان الثالث والرابع

وتشمل التعويضات المقيمين في القطاعين الثالث (مدخل شاليهات السعد) والرابع (ضاحية الزهراء – شرق العبور)، حيث سيتم صرف التعويضات لـ19 مواطنا.

ووجه محافظ شمال سيناء، اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من توسعات ميناء العريش البحري. 

وسبق صرف عدة دفعات سابقة في مختلف القطاعات بدائرة توسعات ميناء العريش البحري. 

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إزاحة الرمال المتراكمة على طريق الحسنة - المنبطح - القسيمة شمال سيناء

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العريش تعويضات ميناء توسعات مشروع

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