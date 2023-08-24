بوبو يعلن انتهاء أزمته مع ناديه السابق فيوتشر

أعلن محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز الجديد انتهاء أزمة مستحقاته مع ناديه السابق فيوتشر بعد أن كان اللاعب هاجم المسئولين لعدم حصوله على باقية مستحقاته المالية قبل رحيله إلى بيراميدز .



وكتب بوبو عبر صفحته على الفيس بوك : "للتوضيح، سوء التفاهم الذي حدث سببه شخص يعمل في نادي فيوتشر. لقد أوصل لي معلومات خاطئة للإيقاع بيني وبين الإدارة المحترمة للنادي".

وأضاف : "لقد تأكدت من عدم ثبوت صحة ما قيل لي حول عدم حصولي على مستحقاتي المالية، أنا أكن كل الاحترام والتقدير لنادي فيوتشر".

وتابع محمد رضا بوبو : "أشكر مسؤولي فيوتشر على الفترة التي قضيتها مع هذا الفريق، وأزمة مستحقاتي انتهت".