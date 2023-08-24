موازنة البرلمان: "بريكس" تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة.. وانضمام مصر لها يحقق رواجًا استثماريًا

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل موازنة البرلمان بانضمام مصر لمجموعة البريكس بحلول يناير 2024 وفقا لتصريحات سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ، مؤكدا أنها خطوة جادة لتوفير فرص تمويلية كبيرة لمصر، فضلا عن فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية.

و أكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهودا متواصلة لاحداث إصلاح هيكلي في برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف تبعيات الأزمة الإقتصادية العالمية .

و أشار عضو موزانة البرلمان إلى أن مجموعة البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية، أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، علاوة على الانفتاح على الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجًا استثماريًا في مصر.

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و صرح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس بحلول 2024.

وأضاف في كلمته خلال اليوم الثاني من اجتماعات قمة "بريكس" إن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية، المؤسسات المالية العالمية أصبحت تستخدم كأدوات في الصراعات الجيوسياسية.

وأضاف"سنتعاون مع جميع الدول التي لها مصلحة في بناء نظام عالمي شمولي وعادل، وستواصل قمة بريكس النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.

وأشار إلى أن شراكة بريكس موطن لأكثر من 4.5 مليار شخص حول العالم، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.