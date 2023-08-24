بسبب تداول البيانات الشخصية.. قرار عاجل من القضاء الروسي ضد "تليجرام"

فرضت محكمة في موسكو، اليوم الخميس، غرامة إدارية قدرها 50 ألف روبل على تطبيق المراسلة “تليجرام” لانتهاكه قانون تداول البيانات الشخصية، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، عن رفع الحظر المفروض على تطبيق المراسلة "تليجرام"، والذي تم فرضه في وقت سابق، بدعوى مخاوف أمنية وتسريبات بيانات من مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.

ويستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة ولكن أيضًا كمصدر للأخبار ومشاركة المحتوى، بحسب وكالة “رويترز”.

وتحتوي بعض القنوات على كميات كبيرة من البيانات الشخصية بما في ذلك الأسماء والعناوين والروابط العائلية للعراقيين.