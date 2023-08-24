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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 حتى الآن.. مصطفى بكري يكشف عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة جدا، معلقا “في تقديري إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي تشمل شروط الترشيح والإشراف القضائي والمراقبة على سير العملية الانتخابية، والتصاريح الإعلامية، ومتابعة العملية الانتخابية من البداية حتى الإعلان عن النتائج”.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من بين الأسماء التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام، إضافة إلى الرئيس السيسي.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي مستهدفا من الداخل والخارج، من بعض العناصر التي لا تعرف الدستور، وتستغل بعض الأحداث وتتهم الدولة زيفا بعدم النزاهة.

 

ردود على الشائعات

وأشار مصطفى بكري إلى أن “من رأيي أي حاجة تحصل لازم نطلع بيان، معندناش حاجة نخجل منها، قولوا للناس الحقيقة، أي حادث يحصل المفروض الدولة تعبر عن رأيها وتفسر ما حدث، يجب أن يكون هناك ردود على الشائعات”.

مصطفى بكري الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المهندس حازم عمر حزب الشعب الجمهورى الرئيس السيسي

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