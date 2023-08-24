فقدان الوزن.. أستاذ أمراض باطنة يضع روشتة لعلاج مرض السكر

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن الشفاء من مرض السكر قد يكون ممكنا، من خلال وجود برامج لعلاج المريض خاصة من النوع الثاني، في أول 5 سنوات من الإصابة بالمرض.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الدواء الوحيد الذي يستطيع أن يحسن حساسية الجسم لمريض السكر هو الإنسولين.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن خفض الوزن بنسبة 7% يقلل من فرص الإصابة بالسكر وخاصة من لديه الاستعداد بنسبة 58%، مبينا أن العالم داخل على تقسيم جديد لمريض السكر بوجود 5 أنواع للمرض.

16 ساعة بدون طعام.

وأشار أسامة حمدي إلى أن غالبية مرضى السكر في مصر بسبب السمنة، ولكن مع انخفاض الوزن من الممكن أن يختفي السكر، مؤكدا أن برنامج علاج السكر عبارة عن نظام غذائي يحتوي على صيام متقطع مثل رمضان لمدة 16 ساعة بدون طعام.