تنسيق الجامعات 2023.. التقدم لجامعة حلوان الاهلية .. عبر هذا الرابط

تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، .

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن بدء استقبال الالتحاق بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 الكترونيا عبر موقع الجامعة .

ويتم التقدم لجامعة حلوان الأهلية عن طريق إرفاق الطلاب الراغبين للالتحاق بها صور أوراقهم jpg على الرابط التالى:

App2.helwan.edu.eg/hnu

ويتم التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجار التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناه الرفض.

و تطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام بتنسيق الجامعات 2023، 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا).