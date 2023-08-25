أخبار الفن.. ظهور صادم لأسماء شريف منير و50 صورة من حفل افتتاح القاهرة للدراما

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فاجأ الفنان محمد جمعة جمهور حفل ليلة الدموع على مسرح بنش مارك بالسعودية وقام بتجسيد شخصية عم ضياء المتشائم والتى سبق وجسدها فى مسلسل الوصية.



وداعب جمعة الجمهور قائلا أنا عايزكم تعيطوا علشان الحفلة تنجح، المطربين اللى معانا النهاردة زي مابيقولوا عليهم أنهم خزان أحزان.



حرصت أسما شريف منير على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية بالعلمين الجديدة.



وظهرت أسما خلال الحفل بمظهر صادم للجميع وذلك بعد حلق شعرها زيرو بسبب تأثير الغدة عليه وأصبح غير صحى على حسب تصريحاتها.



بدأ المطرب مسلم فقرته الغنائية فى حفل ليلة الدموع المقامة حاليا على مسرح بنش مارك بأغنية اتنسيت والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وبعد انتهاء مسلم من غنائيها وجه حديثه للجمهور السعودي مقدما الشكر له قائلا جاهزين لحفلة النكد اللى بيحصل ده عمره محصل فى الوطن العربي ولا هيحصل.



وصلت منذ قليل الفنانة منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقى إلى حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والمقام حاليا داخل مدينة العلمين الجديدة.



مازال توافد عدد كبير من نجوم الفن مستمر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.



مازال توافد عدد كبير من نجوم الفن مستمر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

مازال توافد عدد كبير من نجوم الفن مستمر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

طرح المطرب محمد حماقي، الأغنية الخامسة له خلال هذا الموسم بعنوان دلعنا كتير، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي ومن توزيع تميم.



يبدأ مساء اليوم "الخميس 24 أغسطس " عرض فيلم "لف وارجع تاني" بجميع دور العرض في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ، والفيلم بطولةعدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.

تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.