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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر: أشعر بالفخر للمشاركة في مهرجان الدراما

صدى البلد

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن كواليس إطلاق مهرجان القاهرة للدراما، حيث أكدت أن هذه الفكرة نشأت في إطار جلسات تواصل الممثلين مع نقيب الممثلين أشرف زكي لحل المشكلات العالقة وتعزيز التعاون بين الفنانين، متابعة:"وفي إحدى الاجتماعات، تم طرح اقتراح إقامة مهرجان خاص بالفنانين، ولقد أثرى زكي الحديث حول هذه الفكرة، ورحب بالاقتراح بشدة.

وأوضحت نجلاء بدر، أن الدكتور أشرف زكي قدم الفكرة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتلقى ترحيبًا كبيرًا منها، وفي العام الماضي، تم تنفيذ الفكرة بشكل مميز وناجح، وفي هذا العام تم انتقال الفكرة إلى مهرجان العلمين للإعداد للنسخة الثانية من المهرجان.

 وعبرت بدر عن سعادتها واعتزازها بأن هذا المهرجان سيكون حدثًا كبيرًا جدًا في عالم الفن، وأكدت أنها تشعر بفخر بالمشاركة فيه وبما يمثله من أهمية للممثلين والفنانين.

من جانب آخر، تحدث الفنان عصام السقا عن تجربته في مسلسل "جعفر العمدة" ونجاح شخصية نعيم التي قام بتجسيدها. 

أشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل كان بفضل توفيق من الله، موضحا أنهم كانوا يتوقعون نجاح المسلسل ولكنهم لم يكونوا يتوقعون أن يصل إلى هذا الحد. وأبدى السقا اهتمامه بكل التفاصيل في تجسيد الشخصيات بالتعاون مع المخرج محمد سامي.

اشرف زكي المخرج محمد سامي المتحدة للخدمات الإعلامية القاهرة للدراما الفنانة نجلاء بدر

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