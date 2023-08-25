محمد لطفي : العلمين من أجمل مدن العالم وفخور بهذا الصرح العظيم

أعرب الفنان محمد لطفي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الدراما وفخره الكبير بمدينة العلمين، قائلا: "من أجمل مدن العالم وفخور بهذا الصرح العظيم".

وأشار خلال لقاء خاص على قناة "دي ام سي" ، أثناء تواجده على هامش المهرجان، إلي مشاركته في ثلاثة أعمال خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدا أن الأدوار التي قدمها كانت متنوعة ومختلفة بينها.

وتحدث عن رأيه في المسلسلات القصيرة، حيث أكد أن نوع فكرة العمل هو الذي يحدد عدد حلقات المسلسل أو إمكانية وجود أجزاء أخرى له، موضحا أن تفضيلات الجمهور تتنوع بين المسلسلات طويلة والمسلسلات القصيرة.

ونوه إلى أنه يستشير دائمًا زوجته في قراراته الفنية ويأخذ رأيها فيما يتعلق بأعماله، مشيرًا إلى أنها تتابع بدقة خطواته في الوسط الفني، معقبا:" أن دوره في فيلم "بدل فاقد" كان واحدًا من أكثر الأدوار التي أحبها لنفسه.