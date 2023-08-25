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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال مهرجان القاهرة للدراما .. محمد محمود عبد العزيز يكشف وصية والده له

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز وشقيقه

أعرب كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز، عن سعادتهما بتكريم والداها بمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة.

وقال محمد خلال استلام الجائزة:" سعيد إن والدي حاضر بأعماله في المهرجان، والحقيقة كنت قلقان وقت ما بدأت أنتج اعمال درامية أنتجت له مسلسل باب الخلق وجبل الحلال كنت قلق من عدم نجاح المسلسلات ولكنها نجحت وأصبحت باقية".

وتابع:" أحب اشكر الدكتور يحي الفخراني لأنه كانت تجمعه علاقة طيبة بوالدي وبشكر كل القائمين علي المهرجان، مضيفا:" مصر جميلة حبو مصر يا جماعة دي كانت وصية أبويا ليا".

ومن جانبه قال كريم محمود عبد العزيز،:" أنا سعيد إن أعمال أبويا لسه بتتعرض وسعيد بتاريخه الفني وأتمني نحافظ عليه".

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