نشرة الفن: تغير ملحوظ في شكل شيرين عبد الوهاب وتكريم تامر حسني بمهرجان القاهرة للدراما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها تغير ملحوظ في شكل شيرين عبد الوهاب وتكريم تامر حسني في مهرجان القاهرة للدراما.

أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل.

شهدت السجادة الذهبية للدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقام في مدينة العلمين، إطلالات جريئة تليق بالأجواء الصيفية من قبل عدد من نجمات الدراما المصرية.

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما على تكريم عدد من المبدعين والفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منهم منى زكي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، وكريم عبد العزيز وغيرهم.

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجميع بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل، بعد وقوفهم بجانبها.

ختم الفنانتامر عاشور فقرته الغنائية ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع في المملكة العربية السعودية بأغنية “عشت معاك حكايات”.

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل برسالتها الخاصة إلى الفنانة أنغام في فقرتها مساء الخميس، ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع التي شارك بها عدد كبير من نجوم الطرب الحزين.

لفت الفنان تامر حسني الأنظار إليه بإطلالته أثناء تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.