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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: تغير ملحوظ في شكل شيرين عبد الوهاب وتكريم تامر حسني بمهرجان القاهرة للدراما

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها تغير ملحوظ في شكل شيرين عبد الوهاب وتكريم تامر حسني في مهرجان القاهرة للدراما.

 

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل. 

 

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

شهدت السجادة الذهبية للدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقام في مدينة العلمين، إطلالات جريئة تليق بالأجواء الصيفية من قبل عدد من نجمات الدراما المصرية.

 

منى زكي وماجد الكدواني .. أبرز المكرمين في مهرجان القاهرة للدراما

حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما على تكريم عدد من المبدعين والفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منهم منى زكي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، وكريم عبد العزيز وغيرهم. 

 

شكرا يا بنت الأصول .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى أنغام في ليلة الدموع

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجميع بتقديم شكر خاص لثلاث فنانات على مسرح حفلها في ليلة الدموع، منذ قليل، بعد وقوفهم بجانبها.

 

طلب خاص من أبو ناصر .. تامر عاشور يتألق في ختام ليلة الدموع

ختم الفنانتامر عاشور فقرته الغنائية ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع في المملكة العربية السعودية بأغنية “عشت معاك حكايات”. 

 

بنت الأصول .. أنغام تتجاهل التعليق على رسالة شيرين في حفل ليلة الدموع

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل برسالتها الخاصة إلى الفنانة أنغام في فقرتها مساء الخميس، ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع التي شارك بها عدد كبير من نجوم الطرب الحزين. 

 

تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

لفت الفنان تامر حسني الأنظار إليه بإطلالته أثناء تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين. 

كريم عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز شيرين عبد الوهاب تكريم تامر حسني هشام ماجد تامر عاشور

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