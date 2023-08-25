التصريح بدفن جثة ربة منزل بعد سقوطها من شرفة الطابق الخامس

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب أثناء تركيب ستارة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها جراء سقوطها من ارتفاع.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "شهد أ ا"، 19 سنة ربة منزل بسبب إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.