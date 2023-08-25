عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل بعد سقوطها من شرفة الطابق الخامس

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب أثناء تركيب ستارة.

طالب بكلية الطب يتخلص من حياته داخل منزله في القليوبية

إصابة شخصين في مشاجرة مع صاحب مقهى بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها جراء سقوطها من ارتفاع.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "شهد أ ا"، 19 سنة ربة منزل بسبب إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق الخامس بعقار بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تركيبها ستارة بشرفة الشقة حيث اختل توازنها وسقطت بالشارع.
وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق قليوب مركز شرطة قليوب مدير أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

بركات يعلن الموقف النهائي لمشاركة إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

طالب بكلية الطب يتخلص من حياته داخل منزله في القليوبية

إصابة شخصين في مشاجرة مع صاحب مقهى بالقليوبية

كانت بتركب ستارة.. مصرع ربة منزل سقطت من شرفة الطابق الخامس بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بإزهاق روح تيتو الملحن بالقليوبية لجلسة أكتوبر

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023.. فيديو

تنسيق 2023.. شروط كلية البنات و8 أقسام لطالبات علمي وأدبي

بعد نشر صورة ترامب الجنائية.. نجله يرد على طريقته الخاصة

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم

تخلصوا من الدولار قبل يناير.. بريكس تهدد عرش الأخضر الأمريكي داخل مصر

محمد صلاح في اتحاد جدة.. مفاجأة جديدة بشأن انتقال الفرعون المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل بسبب البطانة | شاهد

مش بالسن.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها بفستان غريب

نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابتك بتصلب الشرايين.. أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ