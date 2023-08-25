ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره سيلتا فيجو، اليوم الجمعة في تمام العاشرة والنصف مساء على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

و افتتح ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بينما تفوق على ألميريا 3-1 في الجولة الثانية.

وجاظت قائمة ريال مدريد كالتال:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس، فران جارسيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.

في المقابل يبحث سيلتا فيجو عن أول انتصار في الموسم الحالي بعدما حقق نقطة وحيدة في أول مباراتين.