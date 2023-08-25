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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة| مشاهد للحظات الأخيرة لطائرة فاجنر قبل تحطمها .. تقرير

اللحظات الأخيرة لطائرة
اللحظات الأخيرة لطائرة فاجنر

تحقيقات موسعة وتساؤلات عدة تحاوط حادث تحطم الطائرة الروسية ليجاسي 600 (Legacy 600)، التابعة لرئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين، الذي وقع خلال الساعات الماضية بالقرب من مقاطعة تفير الروسية ويعتقد أنه كان على متنها قائد مجموعة المرتزقة الروسية “فاجنر”.

سقوط طائرة فاجنر

على الرغم من التضارب حول حادث تحطم الطائرة، ولحظات تحليقها الأخيرة في السماء، فأن هذه الطائرة كانت مجهزة بنظام ADS-B، الذي يمكنها من معرفة موقع أي طائرة أخرى بمحيطها عبر أنظمة تتبع خاصة، فقد تم تتبعها بواسطة تقنية MLAT بناء على استقبال الإشارات من قبل أجهزة استقبال متعددة، على الأرجح نتيجت من تداخل وتشويش GNSS في المنطقة. 

موقع فلايت رادار وتتبع طائرة فاجنر

أجهزة الاستقبال في شبكة Flightradar24 العالمية المعنية بتتبع حركة الطائرات، تلقت بيانات من الطائرة لأول مرة في الساعة 14:46 بالتوقيت العالمي، حيث ارتفعت الطائرة إلى ارتفاع إبحار يبلغ 28000 قدم، مشيرا إلى أن الطائرة واصلت إرسال البيانات حتى الساعة 15:20:14 بالتوقيت العالمي.

وأوضح فلايت رادار، أنه على الرغم من أن الطائرة لم تكن ترسل معلومات الموقع، فقد تم بث بيانات أخرى مثل الارتفاع والسرعة والمعدل العمودي وإعدادات الطيار الآلي للحظات الأخيرة من الرحلة.

اللحظات الأخيرة قبل سقوط طائرة فاجنر

وفقا لتحليل بيانات التتبع، فإن الطائرة بعد استقرار على ارتفاع 28000 قدم في الساعة 15:10 بالتوقيت العالمي، واصلت الطيران على نفس المستوي بسرعة ثابتة حتى الساعة 15:19، وعند هذه النقطة انخفض المعدل العمودي بشكل كبير، وهبطت الطائرة لفترة وجيزة قبل الصعود إلى أقصى ارتفاع يبلغ 30100 قدم قبل الهبوط، ثم العودة إلى ما يقرب من 27500 قدم، ثم صعدت مرة أخرى إلى 29300 قدم قبل أن يستقر مرة أخرى. ثم هبطت.

وأشار فلايت رادار، أنه مع تلقي البيانات النهائية في الساعة 15:20:14 بالتوقيت العالمي المنسق كانت الطائرة على ارتفاع 19725 قدمًا خلال آخر 32 ثانية من بيانات الارتفاع المستلمة على موقع التتبع.

تجدر الإشارة إلى أن “البنتاجون”، أن الولايات المتحدة تعتقد أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لقي مصرعه في حادث تحطم الطائرة، ولكن لا يوجد أي دليل على التقارير التي تفيد بأن طائرته أصيبت بصاروخ من الأرض”.

موقع فلايت رادار وتتبع طائرة فاجنر


 

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