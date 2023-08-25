الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

بعد الانضمام الرسمي لمصر إلى منظمة البريكس، أصبحت التكهنات حول سعر صرف الدولار موضوع اهتمام كبير للمصريين.

فهل سيشهد الجنيه المصري انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي؟ وما هي تداولات السوق السوداء في هذا السياق؟ ويسعى الكثيرون إلى فهم تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المصري واستقرار العملة.

في هذا السياق، نستعرض سعر صرف الدولار في البنوك والصرافات والسوق السوداء بعد انضمام مصر إلى منظمة البريكس، بالإضافة إلى آراء خبراء اقتصاديين وسياسيين حول هذا الأمر.

مصر ومنظمة البريكس

ومنظمة البريكس تمثل تحالفًا اقتصاديًا بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضمت مصر إليها بشكل دائم بداية من عام 2024. وهذه المنظمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتعزيز نفوذها العالمي.

تأثير انضمام مصر

وتجدر الإشارة إلى أن انضمام مصر إلى منظمة البريكس، يعكس قوة اقتصادها وتوازنها في المنطقة. ويعتقد الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستثمارات الواردة إلى مصر وزيادة فرص التبادل التجاري. ومن المتوقع أن تمكن مصر من التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، مما يقلل من الضغط على النقد الأجنبي في البلاد.

من ناحية أخرى، أكد النائب عمرو هندي على أهمية تواجد مصر داخل تجمع البريكس في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويُعَزِّز انضمام مصر للتجمع التبادل التجاري مع أكثر من 68 دولة تتعامل معه، مما سيعزز من مكانتها في الساحة الاقتصادية الدولية. فتجمع البريكس يشكل حوالي 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ما يفتح أفاقًا وفرصًا جديدة لمصر لتوسيع قاعدة تجارتها وزيادة فرص الاستثمار.

وترى جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الانضمام لتجمع البريكس يشكل طوق نجاة للاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على العالم. وتتوقع أن يسهم الانضمام في تعزيز الإنتاج والتصنيع، وبالتالي زيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر الاستفادة من التعاون المشترك في مجالات متعددة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

وبالتأكيد، ستوفر منظمة البريكس لمصر فرصًا تمويلية هامة وتعاونًا اقتصاديًا وتقنيًا مع دول أعضاء الجماعة. وتعتبر هذه الخطوة خطوة جريئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التجارة والاستثمار لصالح الشعب المصري، والتي ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

تأثير على سعر الدولار

ورغم أنه من الصعب تحديد تأثير دقيق لانضمام مصر إلى البريكس على سعر صرف الدولار، إلا أن العديد من الخبراء يعتقدون أن هناك إمكانية لانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة القريبة. ويرجع ذلك إلى زيادة التعاملات التجارية والاستثمارات بين مصر ودول البريكس، مما قد يسهم في تقليل الحاجة إلى الدولار في بعض الصفقات.

الآفاق المستقبلية

ومن المتوقع أن تكون عضوية مصر الدائمة في منظمة البريكس فرصة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، كما أنها قد تسهم في تنويع مصادر العملات وتحقيق استقرار اقتصادي أفضل. على الصعيدين المحلي والدولي، يمكن لمصر أن تستفيد من دورها كجسر للتجارة والاستثمار بين دول البريكس والدول الأخرى.

كما أن انضمام مصر إلى منظمة البريكس، يشكل خطوة استراتيجية تعزز موقعها الاقتصادي والسياسي على الساحة الدولية. وترتبط هذه الخطوة بآمال وتوقعات حول تأثيرها على سعر الدولار واقتصاد مصر بشكل عام. بينما قد يكون من الصعب تحديد النتائج الدقيقة في الوقت الحالي، إلا أن هناك تفاؤلًا بأن مصر ستستفيد بشكل إيجابي من هذا الانضمام في المستقبل.

تعرف على سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري بعد الدخول في منظمة بريكس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري:

للبيع: 30.93 جنيه.

للشراء: 30.84 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك الاستثماري العربي:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري:

البيع: 30.85 جنيه.

الشراء: 30.75 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك مصر:

البيع: 30.85 جنيه.

الشراء: 30.75 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك تنمية الصادرات:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.90 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك المشرق:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.88 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني:

البيع: 30.95 جنيه.

الشراء: 30.85 جنيه.

ويشهد الدولار انخفاضًا كبيرًا في السوق السوداء بعد دخول مصر إلى منظمة البريكس، حيث سجل الدولار اليوم أمام الجنيه المصري سعر 37 جنيه للبيع، ويختلف هذا السعر من منطقة إلى أخرى.

ويرى الخبراء أن هذا الانخفاض يعكس تأثير انضمام مصر إلى منظمة البريكس في تقليل هيمنة الدولار في التجارة بين الدول الأعضاء، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق السوداء وتحسين سعر الصرف في السوق الرسمية.