عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطر على أمن البيانات.. المؤسسات الكبرى تمنع ChatGPT من التسلل لصفحاتها

المؤسسات الكبرى تمنع
المؤسسات الكبرى تمنع GTBot من التسلل لصفحاتها

سارعت العشرات من الشركات الكبرى والتي شملت أسماء لامعة منها أمازون ونيويورك تايمز إلى حظر GTBot، وهي الأداة التي أعلنت عنها مؤخرا شركة  أوبن إيه آي  OpenAI الأمريكية والتي تستهدف مسحمواقع الويب بحثًا عن البيانات التي سيتم تغذيتها إلى برنامج الدردشة الشهير ChatGPT.

وفقا لتقرير من موقع businessinsider اعتبارًا من هذا الأسبوع، تحرك 70 موقع ويب مختلف من ضمن أفضل 1000 موقع ويب في العالم لحظر GTBot، بعد أسبوعين فقط من إطلاقه لجمع كميات كبيرة من المعلومات عبر الإنترنت لتدريب نماذج روبوت  ChatGPT

GTBot

أجرت شركة Originality.ai، وهي الشركة التي تتحقق من المحتوى لمعرفة ما إذا كان تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو مسروقًا، تحليلًا وجد أن أكثر من 15٪ من مواقع الويب الـ 100 الأكثر شهرة في العالم قررت حظر GTTBot خلال الأسبوعين الماضيين.

أكبر ستة مواقع ويب تحظر الآن الروبوت هي amazon.com بنسخها المختلفى، وnytimes.com، وcnn.com، وwikihow.com، وshutterstock.com، وquora.com.

من بين أفضل 100 موقع يحجب خدمة GTTBot، Bloomberg.com، وscribd.com، وreuters.com، بالإضافة إلى insider.com، وbusinessinsider.com. ومن بين أفضل 1000 موقع يحجب الروبوت، ikea.com، وairbnb.com، وnextdoor.com، وnymag.com، وtheatlantic.com، وaxios.com، وusmagazine.com، وLonelyplanet.com، وcoursera.org.

وجاء في تحليل الشركة المتخصصة أنه: "تم إطلاق GTBot قبل 14 يومًا، وتزايدت بشكل كبير المواقع التي تحظره خاصة الأكثر شهرة وشعبية في العالم ومنها أفضل 1000 موقع عبر الويب".

استخدمت مواقع الويب المختلفة حيلة بسيطة نسبيا لمنع الأداة المتجسسة  GTBot من الاطلاع على المحتوى، حيث تتضمن المواقع ملفًا يسمى robots.txt، وقد تمت إضافة GTBot إلى قائمة "عدم السماح" الخاصة به.

عشان متخسرش كتير.. احذف بطاقة الفيزا من جوجل بلاي بهذه الطريقة

50 % من الإجابات غلط! .. دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن ChatGPT

Robots.txt هي أداة تم إنشاؤها في التسعينيات تهدف إلى منع برامج التجسس على صفحة الويب، مثل Google أو برامج البحث الخاصة بـ Bing، من استخراج البيانات والمعلومات من موقع الويب. ومن جانبها أعلنت شركة أوبن إيه آي أنها تحترم قرار هذه الشركات وتلتزم بعدم تسلل GTBot واستخلاص نتائج بحثية من مواقعهم

الكثير من المعلومات المتاحة على الإنترنت، وخاصة النصوص والصور، يخضع من الناحية الفنية لحقوق الطبع والنشر. لا تطلب برامج التسلل مثل GTBot الإذن أو الترخيص أو الدفع مقابل استخدام أي بيانات أو معلومات تستخرجها. الطريقة الوحيدة لتجنبها في هذه المرحلة هي من خلال ملف robots.txt.

GTBot OpenAI أوبن أيه آي ChatGPT الروبوت الويب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

إضاءة برج التلفزيون في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر | شاهد

موضوعات متعلقة

قريبا .. هترد على رسايل الـ Gmail بالرموز التعبيرية

تدعم 700 وضع رياضي.. boAt تطلق ساعتها الذكية Lunar ORB

أوبو تستعد لطرح هاتف A38 للطبقة المتوسطة بمعالج "Helio G90"

بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2

بطارية 9800 أمبير.. تسريب مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 FE+

بكاميرات Hasselblad ثلاثية.. أوبو تطلق Find N3 Flip في 29 أغسطس

تحطم الأرقام القياسية.. سامسونج تطوَّر Galaxy S24 Ultra بأعلى درجة سطوع شاشة

إلغاء عناوين الأخبار على X.. إيلون ماسك يدخل حربا مع وسائل الإعلام

ترشيحاتنا

انهيار عقار في شارع أبو هريرة في أوسيم والنيابة تحقق

مشروبات تعالج التهاب الحلق .. ومتى يُنصح بزيارة الطبيب؟

صور بر الوالدين بعد وفاتهما.. كيف تكون الطريقة؟

خطوات الحصول على معاش استثنائي | تفاصيل

المستشار ناجي شحاتة: «خلية الماريوت» عملية تجسس عالية التقنية.. أدرت جلسات محاكمة الإخوان بـ "حزم”.. وقرأت الفاتحة على روحي بعد حكم اقتحام سجن كرداسة

تنسيق الجامعات 2023.. الفرصة الأخير للتسجيل فى تقليل الاغتراب اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حلق الشعر للسيدات من علامات الاضطراب النفسي؟ أخصائي يجيب

قرار لحظي وانفعالي.. أسما شريف منير تكشف سر حلافة شعرها

بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

فيديو

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ