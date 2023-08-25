لن تقل عن السجن 10 سنوات.. محامٍ يكشف العقوبة المحتملة للبلوجر هبة السيد

قال أشرف فرحات المحامي بالنقض ومقدم البلاغ في البلوجر هبة السيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد"، إن هناك آفة خطيرة انتشرت في المجتمع خلال الفترة الأخيرة للتربح من مواقع التواصل الاجتماعي على حساب سمعتهم وشرفهم وقيم ومبادئ المجتمع.

وأضاف أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طليق البلوجر هبة السيد تعمد التشهير بنجلته، وارتكب العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، موضحا أنه كان مطالب بإسقاط حضانة أبنائه لطليقته، واستعادة نجلته، والدفاع عنها بكل قوة بدلا من عرضها على الطب الشرعي.

تابع المحامي بالنقض، البلوجر هبة السيد استغلت أبنائها وورطتهم في وقائع مخالفة للقانون، وأساءت للمرأة المصرية، وأساءت استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن العقوبة المتوقعة على البلوجر هبة السيد لن تقل عن سجنها 10 سنوات، للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال.