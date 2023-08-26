محمد عدوية: مدينة العلمين تتمتع بسحر خاص وسعيد بالتواجد فيها

أعرب المطرب محمد عدوية عن إعجابه الشديد بمهرجانات وحفلات مدينة العلمين الجديدة، حيث قال: "لا يمكنني سوى التعبير عن إعجابي الكبير بجمال وروعة مهرجانات العلمين الجديدة شدَّتني ملامح المدينة وأبهرتني، وكانت الحفلات مليئة بالمفاجآت والأغاني الرائعة، سواء القديمة أو الجديدة".

وأكد محمد عدوية خلال مشاركته في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد على القناة الأولى، أن مدينة العلمين تتمتع بسحر خاص وأنه تعرف على العديد من المفاجآت خلال الحفلات هناك.

كما أشار إلى أنه قدم تترات لمسلسلات جديدة أثناء المهرجان وأنه قدم أغاني جديدة للجمهور للمرة الأولى في هذا الحدث المميز، وعبّر عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنيته "على وضعنا".

وتحدث محمد عدوية أيضًا عن تأثير والده النجم أحمد عدوية على مسيرته الفنية، قائلاً: “أن أكون ابن أحمد عدوية هو أكبر شرف في حياتي، متابعا:” قدرت أن أطوِّر أسلوبي الفني الخاص وأن أختار توجيهي الفني بناءً على القيم والمبادئ التي تعلمتها منه، أردت أن يكون لديَّ لون فني مميز ولكن في نفس الوقت يحمل بعضًا من معالم شخصيته، حتى يستطيع الجمهور التعرف على هذه الجذور".