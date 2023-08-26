أحمد نبيل: اعتزلت الفن منذ عام 2012 واتجهت لمجال المانتومين

أكد الفنان أحمد نبيل، أنه اعتزل الفن منذ عام 2012، ولكنه ما زال يواصل التفرغ لفن المانتومين من خلال تقديم ورش فنية في دول مثل ألمانيا والنمسا، بالإضافة إلى ورش أخرى في الصين، موضحا أنه يشارك في لجان تحكيم خاصة بفن المانتومين في مهرجانات مختلفة.

وأشار أحمد نبيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إلى أنه قد درَّس العديد من المواهب الواعدة في قسم المسرح بالإسكندرية، وقد تحوَّل بعضهم إلى مخرجين وممثلين في إذاعة الإسكندرية والمسرح والتلفزيون.

كما قام بنقد ضعف الأجور في مجال فن المانتومين مقارنةً بالتمثيل، مؤكدًا على أن فن المانتومين يتطلب فترات تدريب طويلة وجهدًا كبيرًا، وهو ما يجعله يستحق تقديرًا ومكافأة أفضل.