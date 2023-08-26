تامر كروان: قدمنا أسلوب مسلسل رسالة الإمام بشكل معاصر

أكد الموسيقار تامر كروان، الذي فاز بجائزة أفضل موسيقى عن مسلسل "رسالة الإمام" في مهرجان القاهرة للدراما، أهمية المسلسل كعمل تاريخي ديني يرصد حياة الإمام الشافعي في مصر بطريقة مختلفة.

وشدد على أن هدف الموسيقى كان تقريب القصة للجمهور المعاصر وتسليط الضوء على جوانب مختلفة منها.

وأوضح تامر كروان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن الموسيقى التصويرية لمسلسل "رسالة الإمام" تم تقديمها بأسلوب معاصر، مختلف عن الموسيقى التقليدية التي تعتمد على الآلات القديمة، مضيفا:""قررنا تناول الأحداث التاريخية بشكل يناسب العصر الحالي دون التعارض مع التاريخ الحقيقي للحدث".

وأشار تامر كروان إلى أهمية الجلسات وورش العمل التي تمت بينه وبين مخرج مسلسل "رسالة الإمام"، مؤكدًا أن هذه الجلسات كانت مفيدة للغاية وساهمت في تنسيق عناصر الموسيقى مع العمل التصويري.

وأثنى على التعاون الوثيق مع المخرج والتفاهم حول كل جزء من تجربة مسلسل "رسالة الإمام".