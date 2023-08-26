كاف يعلن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

كشفت تقارير صحفية قطرية، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن موعد إقامة كأس السوبر الإفريقي بين الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ونشرت شبكة beIN Sports القطرية، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن رسميا إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، في 15 من الشهر سبتمبر، بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وسيلعب الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما سيشارك فريق اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية.