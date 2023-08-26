مشروبات تعالج التهاب الحلق .. ومتى يُنصح بزيارة الطبيب؟

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الحلق وتهدئته. يُرجى ملاحظة أنها ليست بديلاً للعلاج الطبي والاستشارة الطبية.

إليك بعض المشروبات التي يمكن أن تكون مفيدة بحسب ما نشرة موقع هيثلي .

مشروبات لعلاج التهاب الحلق

مشروبات لعلاج التهاب الحلق

الماء الدافئ مع الملح: يمكنك خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدامه للغرغرة. هذا يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الألم.

المشروبات الدافئة: تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي الأعشاب الدافئ، الشاي الأخضر، الشاي بالزنجبيل، الشاي بالقرفة، أو الحليب الدافئ قد يساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الالتهاب.

العسل وعصير الليمون: يمكنك خلط ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ. يعتبر العسل مضادًا للبكتيريا وله خصائص مهدئة ومطهرة، في حين أن الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يدعم جهاز المناعة.

مشروبات الأعشاب: يمكنك تجربة شرب بعض المشروبات العشبية مثل شاي الريحان، الشاي بالبابونج، الشاي بالقراص، أو الشاي بأوراق الإكليل. هذه الأعشاب لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات.

السوائل الدافئة بشكل عام: يجب تناول السوائل الدافئة بشكل عام مثل الحساء الدافئ أو الشوربة، فهي تساعد في ترطيب الحلق وتخفيف الألم.

مع ذلك، إذا استمر التهاب الحلق لفترة طويلة، أو كان مصحوبًا بأعراض شديدة مثل صعوبة في البلع أو ارتفاع درجة الحرارة، يُنصح بزيارة الطبيب للتشخيص الدقيق واستشارة العلاج المناسب.