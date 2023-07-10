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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

التهاب الحنجرة
التهاب الحنجرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أسباب التهاب الحنجرة المتكرر .

 أسباب التهاب الحنجرة المتكرر :

1- بكتيريا الحلق

هي بكتيريا عقدية تحتاج إلى مراجعة الطبيب وتستخدم لعلاجها المضادات الحيوية، وأعراض بكتيريا الحلق مماثلة لأعراض البرد ولكنها تشمل أيضا الحمى وتورم اللوزتين.

2- الحموضة

 في بعض الحالات قد يكون التهاب الحنجرة نتيجة لشيء غير متوقع تماما مثل حمض المعدة، ويمكن أن يأتي بسبب ارتجاع الحمض من المريء إلى المنطقة العليا من الحلق

3- نزلات البرد

 نزلات البرد تشمل التهاب الحنجرة واحتقان الأنف وسيلان الأنف والسعال ومعظم نزلات البرد تستمر من 3-7 أيام وبصفة عامة نزلات البرد قد تزول من تلقاء نفسها .

4- المناخ والهواء الجاف

 بعض الأشخاص قد يعانون من التهاب الحنجرة بسبب جفاف الهواء أو عندما تنخفض الرطوبة في الأماكن المغلقة أو المنخفضة جدا خلال أشهر الشتاء الجافة.

5- الحساسية

تسبب الحساسية احتقان الأنف الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس وجفاف الفم والحلق.

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