أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أسباب التهاب الحنجرة المتكرر .

أسباب التهاب الحنجرة المتكرر :

1- بكتيريا الحلق

هي بكتيريا عقدية تحتاج إلى مراجعة الطبيب وتستخدم لعلاجها المضادات الحيوية، وأعراض بكتيريا الحلق مماثلة لأعراض البرد ولكنها تشمل أيضا الحمى وتورم اللوزتين.

2- الحموضة

في بعض الحالات قد يكون التهاب الحنجرة نتيجة لشيء غير متوقع تماما مثل حمض المعدة، ويمكن أن يأتي بسبب ارتجاع الحمض من المريء إلى المنطقة العليا من الحلق

3- نزلات البرد

نزلات البرد تشمل التهاب الحنجرة واحتقان الأنف وسيلان الأنف والسعال ومعظم نزلات البرد تستمر من 3-7 أيام وبصفة عامة نزلات البرد قد تزول من تلقاء نفسها .

4- المناخ والهواء الجاف

بعض الأشخاص قد يعانون من التهاب الحنجرة بسبب جفاف الهواء أو عندما تنخفض الرطوبة في الأماكن المغلقة أو المنخفضة جدا خلال أشهر الشتاء الجافة.

5- الحساسية

تسبب الحساسية احتقان الأنف الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس وجفاف الفم والحلق.