مش الصور بس.. واتساب يتيح إرسال فيديوهات بجودة HD

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، خلال الأسبوع الماضي، أنه أضاف دعما للصور عالية الدقة بجودة HD، مما يتيح لمستخدميه خيارا جديدا للحفاظ على الدقة العالية للصور التي يريدون مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، وفي الوقت نفسه، قالت خدمة المراسلة إن دعم مقاطع الفيديو عالية الدقة ستصل إلى التطبيق قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، اليوم، أعلنت خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب، المملوكة لشركة “ميتا” الأمريكية، عن إضافة دعما للفيديو عالي الدقة، مما يسمح لمستخدميه على أنظمة iOS وأندرويد، إمكانية إرسال مقاطع الفيديو بدقة عالية وواضحة.

واتساب يتيح إرسال فيديوهات بجودة HD

وعلى غرار ميزة الصور عالية الدقة، تتيح ميزة واتساب الجديدة لـ مقاطع الفيديو للعملاء خيارا لمشاركة مقاطع الفيديو عالية الدقة عبر WhatsApp، وفي السابق، كان يتم ضغط مقاطع الفيديو عالية الدقة إلى 480 بكسل، وفقا للحد الأقصى للدقة المسبق التي يدعمها التطبيق.

وفي الوقت الحالي، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب على أجهزة أندرويد وآيفون، اختيار ميزة إرسال الفيديو بدقة عالية، ولكن بدقة تصل إلى 720 بكسل فقط، وهي نفس عملية مشاركة الصور عالية الدقة.

ولاستخدام ميزة واتساب الجديدة، يمكنك بعد تحديد الفيديو أو مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها، النقر على زر HD الجديد الموجود أعلى شاشة تحرير الفيدو، وسيظهر مربع حواري يمكنك من خلاله تأكيد ما إذا كنت تريد المشاركة بجودة قياسية أو بجودة عرض HD وسيعرض أحجام الملفات المرتبطة، ثم قم بالضغط على زر الإرسال لمشاركة مقطع الفيديو مع جهات اتصالك كالمعتاد.

وأكدت الشركة على أن الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها على واتساب محمية من خلال تقنية التشفير الشامل الذي يوفرها واتساب.

وأوضح واتساب، أن المستلم سيري شارة HD صغيرة على الفيديو الذي تمت مشاركته في التطبيق مما يتيح له معرفة أنك قمت بمشاركته بدقة عالية، مما يتيح له تحديد ما إذا كانت لديهم مساحة تخزين أو نطاق ترددي متاح لعرض الفيديو الذي قمت بمشاركته بجودة HD في ذلك الوقت.

وتقوم شركة واتساب بطرح الميزة حاليا لمستخدميها على آيفون وأندرويد، لذا إذا لم تكن لديك بعد، فسوف تحصل عليها قريبا.